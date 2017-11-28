Лидер турецкой оппозиции готов доказать связь семьи Эрдогана с офшорами

АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Лидер основной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что располагает документами, свидетельствующими, что родственники президента страны Тайипа Эрдогана перевели в 2011-2012 годах миллионы долларов в офшорную компанию на острове Мэн.

Возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития ранее заблокировала проведение разбирательства в парламенте в связи с публикациями о причастности сыновей премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма к офшорным компаниям. Кылычдароглу раскритиковал решение парламентариев и призвал Эрдогана обнародовать данные о собственном состоянии, так как, по его словам, дети, родственники и соратники турецкого лидера вложили несколько миллионов долларов в офшорную компанию.

Эрдоган заявил, что уйдет в отставку, если Кылычдароглу докажет обвинения против него, а адвокаты главы государства обратились с суд с иском против оппозиционера, требуя, чтобы он выплатил компенсацию в размере 380 тысяч долларов за причинение Эрдогану нематериального ущерба своим высказыванием.

"Я спросил у Эрдогана: "Ты знаешь, что твои дети, брат и другие родственники переводят миллионы долларов на маленький остров Мэн в компанию Belvey с уставным капиталом в один фунт стерлингов?" Он сказал: "Докажи!" У нас есть все финансовые документы по этой компании", — заявил Кылычдароглу, выступая в парламенте перед депутатами своей партии.

Он назвал несколько крупных транзакций на счет компании со стороны брата Эрдогана Мустафы и сына Ахмета Бурака, осуществленные в 2011-2012 годах. По словам Кылычдароглу, у него нет сомнений в подлинности этих документов, полученных из банков.