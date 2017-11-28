В Гонконге на аукционе продали редкий розовый бриллиант

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Розовый бриллиант "Розовое обещание" продан во вторник на аукционе Christie's в Гонконге почти за $32 миллиона, сообщает издание Forbes.

Как пишет издание, бриллиант весом 14,93 карата был продан за $31,86 миллионов. Овальный бриллиант вставлен в кольцо и обрамлен бриллиантами меньшего размера. Предполагалось, что цена камня составит от $28 миллионов до $42 миллионов.

Изначально вес бриллианта составлял 16,21 карата. Ювелир решился на его огранку, чтобы улучшить цвет. Отмечается, что в случае неудачи он потерял бы миллионы долларов из-за уменьшения веса.

Ранее сообщалось, что на аукционе Sotheby's в Женеве не удалось продать кольцо с самым большим в мире фантазийным розовым бриллиантом "Розовый Радж" весом 37,30 карата.

Рекорд по цене продажи розовых бриллиантов принадлежит "CTF Розовая Звезда" весом 59,60 карата, который был продан на аукционе Sotheby's в Гонконге в апреле этого года за 71,2 миллиона долларов.