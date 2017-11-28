Журналистка ВГТРК рассказала о задержании в аэропорту Кишинева

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Представителей двух российских СМИ — ВГТРК и телеканала "Звезда" — задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева без объяснения причин.

"Нас с Алексеем Самолетовым (обозреватель телеканала "Звезда" – ред.) единственных с рейса не пропустили в зал прилета", — сказала РИА Новости продюсер ВГТРК Марина Сафронова.

"Никаких объяснений на предмет того, что с нами происходит – то ли нас выдворяют, то ли не выдворяют, нет. Нам говорят, что все объяснят позже. На мой вопрос "Нас что, депортируют?" говорят "Почему вы так решили? " То есть идет странная какая-то игра, непонятная. Самое печальное, что и документов нам не возвращают. То есть мы здесь находимся как в некоторых заложниках", — добавила она.

Сафронова отметила, что они с Самолетовым прибыли в Кишинев, чтобы представить документальный фильм, и ничего снимать в Молдавии не собирались.

"Мы собирались просто показать старый документальный фильм Алексея "Битва за "Салют". Он уже два раза был перевыпущен, это фильм 2011 года, космический детектив, который стал основой для фильма про "Салют-7", прошедший здесь в прокате", — сказала она.