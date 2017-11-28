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В мире

В аэропорту Кишинева задержали двух российских журналистов

15:3028.11.2017
(обновлено: 16:39 28.11.2017)
299210
© Фото : аккаунт аэропорта Кишинёв на FacebookВ аэропорту Кишинёва. Архивное фотоВ аэропорту Кишинёва. Архивное фото
© Фото : аккаунт аэропорта Кишинёв на Facebook

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Журналистов ВГТРК и телеканала "Звезда" задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева без объяснения причин.

Аэропорт Кишинева. Архивное фото
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
В погранполиции Молдавии объяснили, почему не пустили главреда "АиФ"
"Мы приехали с моей коллегой продюсером Мариной Сафроновой, с которой делали документальный фильм о космонавтике семь лет назад, к друзьям. Показать свое кино. Мы сидим в аэропорту, нас не пустили в страну", — цитирует сайт "Звезды" слова обозревателя Алексея Самолетова.

По его словам, сотрудники два часа их "промурыжили с паспортами, развернули и привели в "чистую зону".

"Мы не можем даже кофе попить, у нас все закрыто. И мы без документов, что самое главное", — посетовал обозреватель.

При этом таможенники не дали журналистам никаких разъяснений.

"Составили на нас дикое количество каких-то бумаг. И все. Скорее всего, это депортация. Почему это происходит? Я не понимаю", — добавил Самолетов.

Марина Сафонова рассказала РИА Новости, что они не планировали ничего снимать, а только собирались показать документальный фильм "Битва за "Салют", снятый в 2011 году. Этот фильм лег в основу художественной киноленты "Салют-7", которая шла в молдавском прокате.

Парламент Молдавии. Архивное фото
CC BY 2.0 / t_y_l / moldova
Корреспонденту "Комсомольской правды" отказали во въезде в Молдавию
"Нас с Алексеем Самолетовым единственных с рейса не пропустили в зал прилета. Никаких объяснений на предмет того, что с нами происходит — то ли нас выдворяют, то ли не выдворяют, нет. Нам говорят, что все объяснят позже. На мой вопрос "Нас что, депортируют?" — говорят "Почему вы так решили?" То есть идет странная какая-то игра, непонятная. Самое печальное, что и документов нам не возвращают. То есть мы здесь находимся как в некоторых заложниках", — рассказала она.

В российском МИД заявили, что сделают все необходимое для освобождения корреспондентов, дипломаты находятся на связи с Сафоновой и Самолетовым. Ведомство рассчитывает, что представитель ОБСЕ даст ситуации оперативную публичную оценку.

Молдавские власти не раз запрещали въезд в страну российским журналистам. Так, в январе 2016 года Кишинев отказал во въезде большой группе представителей прессы, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, журналистам телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life и других СМИ. В конце июля этого года в Молдавию не пустили группу российских артистов, которые должны были участвовать в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Руст Нестеров
И почему нигде не любят росийских журналистов,пардон,пропагандистов ?
16:38
28.11.2017
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lekha.kireev.1001
Раньше об этом думать надо было .Что разве не знали что ложь фэйки приведут к такому результату.Знали , и все равно лили чернуху на весь мир. Теперь поделом , русских никто и нигде видеть не хочет!
16:19
28.11.2017
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