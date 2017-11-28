В Алма-Ате задержали несколько человек за пропаганду терроризма

АЛМА-АТА, 28 ноя – РИА Новости. Сотрудники департамента внутренних дел Алма-Аты задержали группу граждан в рамках расследования уголовного дела по статье "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма", сообщила пресс-служба департамента.
По версии следствия, задержанные под прикрытием незарегистрированной общественной организации готовили в Алма-Ате акции по нарушению общественного порядка, устрашению населения, а также саботированию работы правоохранительных органов.
"Для реализации своих преступных планов подозреваемые подготовили агитационные материалы, а также записали видеообращение с призывом к вооруженному "джихаду", — отмечается в сообщении. Подозреваемые призвали к проведению массовых противоправных действий в поддержку пропагандируемых ими идей.
"Для обеспечения безнаказанности своих действий они планировали провести акции по запугиванию сотрудников государственных и правоохранительных органов – делать анонимные звонки и отправлять видеоролики с угрозами расправы над ними и членами их семей", — отмечается в пресс-релизе. По одной из версий, данная группа лиц действовала по указанию преступных элементов, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом.