В Алма-Ате задержали несколько человек за пропаганду терроризма

АЛМА-АТА, 28 ноя – РИА Новости. Сотрудники департамента внутренних дел Алма-Аты задержали группу граждан в рамках расследования уголовного дела по статье "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма", сообщила пресс-служба департамента.

"В отношении лидеров данной группы – Жумагулова, Омырова и Абишева — принято решение об избрании меры пресечения в виде ареста", — говорится в распространенном во вторник пресс-релизе полиции. В отношении других участников преступной группы решается вопрос об избрании меры пресечения на период судебного расследования.

По версии следствия, задержанные под прикрытием незарегистрированной общественной организации готовили в Алма-Ате акции по нарушению общественного порядка, устрашению населения, а также саботированию работы правоохранительных органов.

"Для реализации своих преступных планов подозреваемые подготовили агитационные материалы, а также записали видеообращение с призывом к вооруженному "джихаду", — отмечается в сообщении. Подозреваемые призвали к проведению массовых противоправных действий в поддержку пропагандируемых ими идей.

Этот ролик, электронные носители, а также религиозная литература изъяты во время обысков по месту жительства задержанных и приобщены к материалам следствия. По ним назначены необходимые экспертизы. "Кроме того, подозреваемые осуществляли поиск и вербовку единомышленников, стремясь вовлечь в свою деятельность наибольшее количество граждан", — информирует ДВД.

"Для обеспечения безнаказанности своих действий они планировали провести акции по запугиванию сотрудников государственных и правоохранительных органов – делать анонимные звонки и отправлять видеоролики с угрозами расправы над ними и членами их семей", — отмечается в пресс-релизе. По одной из версий, данная группа лиц действовала по указанию преступных элементов, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом.