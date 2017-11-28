Запад "вульгарно кинул" Киев с гарантиями безопасности, заявил Аваков

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Запад "вульгарно кинул" Киев с гарантиями безопасности для страны по Будапештскому меморандуму, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Он отметил, что этот договор "гарантирует Украине территориальную целостность и независимость в обмен на передачу ядерного потенциала".

Министр поблагодарил НАТО за программы поддержки и "за санкции", однако, по его словам, "западный мир вульгарно смалодушничал и обманул Украину".

"Мы имеем право так остро ставить вопрос", — заявил Аваков во время национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию".

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, говоря об упреках в адрес Москвы, напомнил, что гарантии России по Будапештскому меморандуму распространялись на ситуацию угрозы суверенитету Украины. Он подчеркнул, что Россия исполняет свои обязательства по меморандуму, а обвинения в ее адрес безосновательны.

Будапештский меморандум — международный договор между Украиной, США, Россией и Великобританией о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия — был подписан 5 декабря 1994 года. Соглашение содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии безопасности.