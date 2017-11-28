Бывшего министра обороны НКР приговорили к шести годам тюрьмы

ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Суд в Ереване приговорил во вторник бывшего министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвела Бабаяна к шести годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег и подстрекательству к незаконному приобретению боеприпасов.

"Признать виновным Бабаяна Самвела Андраниковича в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 190 (легализация доходов, полученных преступным путем) и частью 2 статьи 38-235(подстрекательство к незаконному приобретению, хранению и перевозке боеприпасов) УК Армении и приговорить его к 6 годам лишения свободы", — заявил, оглашая приговор судья Аршак Варданян.

Ранее прокурор потребовал для Бабаяна, не признавшего свою вину, семи лет тюрьмы. Четверо фигурантов дела по отмыванию денег получили условные сроки, а двое лиц, обвиняемых в незаконном приобретении оружия были приговорены к двум и трем годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован в течение месяца.

Бабаян обвиняется в приобретении в РФ за 2,9 тысячи долларов 100 ранее похищенных банкнот номиналом 50 евро, которые были окрашены специальной краской и изъяты из законного обращения. Согласно материалам дела, Бабаян принял меры по их приобретению, химической очистке и обработке с целью сокрытия преступного происхождения дензнаков и дальнейшего введения в обращение на территории Армении. Для этого, по данным следствия, он передал для пробы четыре банкноты специалисту, который очистил деньги химическим раствором и вернул их Бабаяну.

Экс-главе Минобороны непризнанной НКР вменяется также подстрекательство к приобретению переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". В обвинительном заключении указывается, что Бабаян пообещал посреднику за ПЗРК 50 тысяч долларов. По данным материалов дела, поставщик оружия заверил, что оно перевезено из Грузии. Однако позднее один из посредников сдал пусковую трубу "Иглы" с боевой ракетой в Службу национальной безопасности Армении. Помимо этого, по данным следствия, арестованный в Грузии поставщик указал место хранения на территории Армении еще одной пусковой трубы с боевой ракетой годной к использованию.

Бабаян был командующим Армией обороны Карабаха с 1993 по 1999 годы и министром обороны НКР в 1995–1999 годах, участвовал в разработке почти всех успешных операций карабахских войск, а в 1994 году подписал от имени НКР соглашение Армении и НКР с Азербайджаном о прекращении огня.

В 2000 году был приговорен к 14 годам лишения свободы за организацию покушения на занимавшего на тот момент пост президента НКР Аркадия Гукасяна, однако спустя 4,5 года был помилован.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.