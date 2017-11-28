Бывшего министра обороны НКР приговорили к шести годам тюрьмы

ЕРЕВАН, 28 ноя – РИА Новости. Суд в Ереване приговорил во вторник бывшего министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвела Бабаяна к шести годам лишения свободы по обвинению в отмывании денег и подстрекательству к незаконному приобретению боеприпасов.
"Признать виновным Бабаяна Самвела Андраниковича в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 190 (легализация доходов, полученных преступным путем) и частью 2 статьи 38-235(подстрекательство к незаконному приобретению, хранению и перевозке боеприпасов) УК Армении и приговорить его к 6 годам лишения свободы", — заявил, оглашая приговор судья Аршак Варданян.
Ранее прокурор потребовал для Бабаяна, не признавшего свою вину, семи лет тюрьмы. Четверо фигурантов дела по отмыванию денег получили условные сроки, а двое лиц, обвиняемых в незаконном приобретении оружия были приговорены к двум и трем годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован в течение месяца.
Бабаян обвиняется в приобретении в РФ за 2,9 тысячи долларов 100 ранее похищенных банкнот номиналом 50 евро, которые были окрашены специальной краской и изъяты из законного обращения. Согласно материалам дела, Бабаян принял меры по их приобретению, химической очистке и обработке с целью сокрытия преступного происхождения дензнаков и дальнейшего введения в обращение на территории Армении. Для этого, по данным следствия, он передал для пробы четыре банкноты специалисту, который очистил деньги химическим раствором и вернул их Бабаяну.
Бабаян был командующим Армией обороны Карабаха с 1993 по 1999 годы и министром обороны НКР в 1995–1999 годах, участвовал в разработке почти всех успешных операций карабахских войск, а в 1994 году подписал от имени НКР соглашение Армении и НКР с Азербайджаном о прекращении огня.
В 2000 году был приговорен к 14 годам лишения свободы за организацию покушения на занимавшего на тот момент пост президента НКР Аркадия Гукасяна, однако спустя 4,5 года был помилован.