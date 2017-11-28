Казахстан получил от Киргизии уведомление о денонсации соглашения о помощи

АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстан получил от Киргизии уведомление о денонсации соглашения, предполагавшего оказание помощи Бишкеку в рамках Евразийского экономического союза, сообщил во вторник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Мы получили официальное уведомление от кыргызской стороны о денонсации соглашения на прошлой неделе", — сказал Жайнаков журналистам.

По его словам, "в дальнейшем этот вопрос будет решаться в соответствии с нормами международного права".

В середине ноября президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения с Казахстаном о помощи в рамках Евразийского экономического союза. Соглашение было подписано правительствами Киргизии и Казахстана в 2016 году. Оно предусматривало предоставление помощи Киргизии со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов "в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз".

Денонсация проходит на фоне ухудшения отношений между странами после того, как Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства в процесс выборов президента. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.

По итогам переговоров премьеров Киргизии и Казахстана 18 октября в Астане стороны договорились обеспечить приоритетный порядок для граждан и легковых автомобилей при пересечении киргизско-казахстанской границы. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной "дорожной карты" по актуальным вопросам экономических отношений. На ее подписание было отведено 10 дней, однако документ отправили на доработку.

Десятого ноября Киргизия подняла вопрос о чрезмерном, по ее мнению, контроле грузов со стороны Казахстана на уровне ВТО. Казахстанский премьер Бакытжан Сагинтаев заявил, что усиленный контроль на границе с Киргизией направлен не против Бишкека, а на снижение объемов контрабанды. После этого избранный президент Сооронбай Жээнбеков, вступивший в должность 24 ноября, в интервью РИА Новости выразил уверенность, что возникшие в последнее время проблемы в отношениях с Казахстаном носят временный характер и вскоре будут улажены.