Казахстан получил от Киргизии уведомление о денонсации соглашения о помощи

АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Казахстан получил от Киргизии уведомление о денонсации соглашения, предполагавшего оказание помощи Бишкеку в рамках Евразийского экономического союза, сообщил во вторник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
"Мы получили официальное уведомление от кыргызской стороны о денонсации соглашения на прошлой неделе", — сказал Жайнаков журналистам.
По его словам, "в дальнейшем этот вопрос будет решаться в соответствии с нормами международного права".
В середине ноября президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о денонсации соглашения с Казахстаном о помощи в рамках Евразийского экономического союза. Соглашение было подписано правительствами Киргизии и Казахстана в 2016 году. Оно предусматривало предоставление помощи Киргизии со стороны Казахстана в размере 100 миллионов долларов "в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз".
Денонсация проходит на фоне ухудшения отношений между странами после того, как Атамбаев обвинил власти Казахстана в попытке вмешательства в процесс выборов президента. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Киргизией, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.
Десятого ноября Киргизия подняла вопрос о чрезмерном, по ее мнению, контроле грузов со стороны Казахстана на уровне ВТО. Казахстанский премьер Бакытжан Сагинтаев заявил, что усиленный контроль на границе с Киргизией направлен не против Бишкека, а на снижение объемов контрабанды. После этого избранный президент Сооронбай Жээнбеков, вступивший в должность 24 ноября, в интервью РИА Новости выразил уверенность, что возникшие в последнее время проблемы в отношениях с Казахстаном носят временный характер и вскоре будут улажены.