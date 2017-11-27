Суд немецкого Куксхафена арестовал мужчину, въехавшего в группу пешеходов

БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Суд в немецком городе Куксхафен (Нижняя Саксония) арестовал мужчину, въехавшего в минувшее воскресенье в группу пешеходов, говорится в сообщении городской полиции.

В воскресенье сообщалось, что 29-летний мужчина на легковом автомобиле въехал в группу пешеходов, в результате чего, по последним данным, пострадали семь человек. Инцидент произошел после ссоры в ночном клубе.

Полиция сообщала об указаниях на то, что наезд был совершен умышленно, версия теракта исключалась. Все пострадавшие — граждане Германии, а водитель, как полагают правоохранители, является выходцем из Сирии.

Согласно сообщению полиции Куксхафена, суд выдал ордер на арест водителя за попытку убийства семи человек. Фигурант дела помещен под стражу.

Отмечается, что пострадавшие не состояли в каких-либо отношениях с арестованным. "Все пострадавшие были случайными жертвами", — сообщили в полиции.

В настоящий момент только один человек остается на лечении в больнице, его состояние стабильно. Полиция продолжает расследование.