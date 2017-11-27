В ЛНР заявили, что Пасечник поддержит курс на борьбу с коррупцией

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поддержит курс силовых ведомств ЛНР на борьбу с коррупцией, заявил РИА Новости в понедельник председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов.

"Борьба с коррупцией — на данном этапе это первоочередная задача правоохранительных органов, и я уверен, что новый глава Луганской народной республики Леонид Пасечник будет поддерживать наведение порядка в этом секторе", — сказал Козлов.

Он уточнил, что все должностные лица, которые должны бороться с коррупцией, "будут бороться с коррупцией".

"И бороться не только с коррупцией, но и злоупотреблением служебным положением и прочими негативными явлениями, дестабилизирующими социально-политическую обстановку в республике. Думаю, бороться с этим мы будем, невзирая на должности, звания и заслуги", — подчеркнул Козлов.

В пятницу спикер парламента ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил, что глава республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Исполнять обязанности главы ЛНР до выборов по решению Плотницкого будет министр госбезопасности Пасечник. Сам Пасечник отметил, что Луганск остается приверженным "Минску-2". Народный совет ЛНР в субботу официально принял решение утвердить кандидатуру Пасечника на должность и.о. главы ЛНР.