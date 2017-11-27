Президент Израиля пригласил принца Гарри и Меган Маркл на медовый месяц

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя – РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин пригласил британского принца Гарри и его избранницу американскую актрису Меган Маркл провести медовый месяц в еврейском государстве.

Пара объявила в понедельник о помолвке и намерении пожениться весной будущего года.

"Мазаль тов (пожелание удачи на иврите – ред.) его высочеству принцу Гарри и его невесте Меган Маркл. Шлем самый теплый привет ее величеству королеве, герцогу Эдинбургскому, всей королевской семье и британскому народу от Нехамы (супруги Ривлина – ред.), меня и всего израильского народа", — говорится в поздравлении президента, которое опубликовано в микроблоге Twitter.

"Мы приглашаем их насладиться медовым месяцем в Израиле", — сказано в англоязычном послании.

Президенты Израиля не впервые откликаются поздравлениями и подарками на радостные события в королевской семье Великобритании. Так, в 2013 году предшественник Ривлина лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес отправил новорожденному наследнику престола, первенцу принца Уильяма и его супруги Кейт, детский костюмчик с галстуком, шапкой, пинетками и вышитой надписью на английском языке "Из Израиля с любовью".

Mazal Tov to HRH Prince Harry & fiancé @MeghanMarkle. Sending our warmest regards to Her Majesty the Queen, Duke of Edinburgh, all the Royal Family & the British people, from Nechama & me, & all the Israeli people. We invite them to enjoy their honeymoon in Israel! — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) 27 ноября 2017 г.

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