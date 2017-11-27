В Таллине прошел XI школьный фестиваль русской речи

ТАЛЛИН, 27 ноя – РИА Новости. В Таллинне состоялся XI школьный фестиваль русской речи, организованный Институтом Пушкина при поддержке фонда "Русский мир", сообщает Sputnik Эстония.

Как отмечает информагентство, с самого начала фестиваль русской речи пользовался такой популярностью в школах и с русским, и с эстонским языком обучения, что организаторы были вынуждены ограничивать количество участников. На этот раз заявок поступило почти вдвое больше, чем мест в зале. Приоритет отдавался новичкам, а также гостям из регионов.

В нынешнем фестивале русской речи приняли участие полторы сотни учащихся старших классов из Таллинна и девяти уездов – Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Ляэнемаа, Тартумаа, Ярвамаа, Валгамаа. Русских и эстонских школьников было примерно поровну.

Раньше фестивали проходили в таллиннских школах, нынешний, как и предыдущий, юбилейный, – в Национальной библиотеке.

Команды, по 10 человек в каждой, на этот раз носили названия российских городов, а сформированы были из ребят, представляющих различные уезды, русские и эстонские школы.

Руководитель Института Пушкина и председатель Эстонской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Инга Мангус не смогла присутствовать на мероприятии, зато обратилась к участникам с видеообращением: "Страшно подумать – одиннадцатый фестиваль… Участники первых уже взрослые люди, у них свои дети, а наш фестиваль продолжает жить".

Она призвала относиться к фестивалю как к празднику русского языка и радостному приключению.

"Интересуйтесь языками, изучайте их. Русские, учите эстонский язык. Эстонцы, учите русский язык, чтобы жизнь ваша была богаче и ярче. И относитесь друг к другу по-доброму", — сказала Мангус.

Советник посольства России Евгений Верлин, через несколько дней покидающий Эстонию после пяти с половиной лет работы здесь, присоединившись к пожеланию Инги Магнус, отметил, что русский и эстонский языки, судя по различным рейтингам, входят в число самых сложных. Однако, по его мнению, изучать языки гораздо проще, если их многочисленные носители живут рядом друг с другом. Особенно при наличии доброй воли.

Между тем, с годами фестиваль русской речи претерпел изменения. Он стал более компактным, конкурсных заданий предлагается меньше. Нет больше жюри, победители и лауреаты не определяются.

Но главное, сместились акценты. В сравнении с более ранними фестивалями, сейчас это мероприятие представляется более развлекательным.

Интеллектуальная и творческая составляющие присутствуют в большинстве заданий. Но, что характерно – хотя мероприятие называется фестивалем русской речи, на деле здесь на равных присутствует и эстонская речь.

Упор сделан на сближение эстонских и русских школьников, их умение общаться, искать решения в одной команде.

"Так это и хорошо, – считает педагог из Палдиски Валентина Волкова, участвовавшая со своими учениками во всех одиннадцати фестивалях. – Это же не экзамен по русскому языку. Главное – общение, сотрудничество".

По словам Валентины Волковой, не стоит недооценивать такой формат фестиваля.

"Ребята сами мне рассказывали, что на фестивале у них завязывается дружба, они встречаются потом в лагерях, в университетах", — пояснила педагог.

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