В Таллине прошел XI школьный фестиваль русской речи

ТАЛЛИН, 27 ноя – РИА Новости. В Таллинне состоялся XI школьный фестиваль русской речи, организованный Институтом Пушкина при поддержке фонда "Русский мир", сообщает Sputnik Эстония.
В нынешнем фестивале русской речи приняли участие полторы сотни учащихся старших классов из Таллинна и девяти уездов – Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Ляэнемаа, Тартумаа, Ярвамаа, Валгамаа. Русских и эстонских школьников было примерно поровну.
Раньше фестивали проходили в таллиннских школах, нынешний, как и предыдущий, юбилейный, – в Национальной библиотеке.
Команды, по 10 человек в каждой, на этот раз носили названия российских городов, а сформированы были из ребят, представляющих различные уезды, русские и эстонские школы.
Руководитель Института Пушкина и председатель Эстонской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Инга Мангус не смогла присутствовать на мероприятии, зато обратилась к участникам с видеообращением: "Страшно подумать – одиннадцатый фестиваль… Участники первых уже взрослые люди, у них свои дети, а наш фестиваль продолжает жить".
Она призвала относиться к фестивалю как к празднику русского языка и радостному приключению.
Советник посольства России Евгений Верлин, через несколько дней покидающий Эстонию после пяти с половиной лет работы здесь, присоединившись к пожеланию Инги Магнус, отметил, что русский и эстонский языки, судя по различным рейтингам, входят в число самых сложных. Однако, по его мнению, изучать языки гораздо проще, если их многочисленные носители живут рядом друг с другом. Особенно при наличии доброй воли.
Между тем, с годами фестиваль русской речи претерпел изменения. Он стал более компактным, конкурсных заданий предлагается меньше. Нет больше жюри, победители и лауреаты не определяются.
Но главное, сместились акценты. В сравнении с более ранними фестивалями, сейчас это мероприятие представляется более развлекательным.
Интеллектуальная и творческая составляющие присутствуют в большинстве заданий. Но, что характерно – хотя мероприятие называется фестивалем русской речи, на деле здесь на равных присутствует и эстонская речь.
"Так это и хорошо, – считает педагог из Палдиски Валентина Волкова, участвовавшая со своими учениками во всех одиннадцати фестивалях. – Это же не экзамен по русскому языку. Главное – общение, сотрудничество".
По словам Валентины Волковой, не стоит недооценивать такой формат фестиваля.
"Ребята сами мне рассказывали, что на фестивале у них завязывается дружба, они встречаются потом в лагерях, в университетах", — пояснила педагог.
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