В ХДС рассказали о возможных переговорах о формировании коалиции в Германии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Председатель фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в земельном парламенте Рейнланд-Пфальца Юлия Клекнер исходит из того, что переговоры о формировании парламентской коалиции в Германии могут начаться только в новом году.

В субботу канцлер Ангела Меркель заявила, что она выступает против проведения повторных выборов в ФРГ. Кроме того, Меркель отметила, что в настоящий момент необходимо "рассмотреть возможность переговоров с социал-демократами".

"Обстоятельность идет впереди скорости… Я скорее исхожу из того, что мы начнем в новом году", — заявила Клекнер телеканалу ARD.

Как отмечает телеканал, ранее подобное мнение выразил премьер-министр Нижней Саксонии и член СДПГ Штефан Вайль.

В ночь на 20 ноября Свободная демократическая партия (СвДП) вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%), однако впоследствии лидер партии Мартин Шульц заявил о готовности обсудить участие в правительственной коалиции.

Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.