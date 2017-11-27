В ХДС рассказали о возможных переговорах о формировании коалиции в Германии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Председатель фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в земельном парламенте Рейнланд-Пфальца Юлия Клекнер исходит из того, что переговоры о формировании парламентской коалиции в Германии могут начаться только в новом году.
"Обстоятельность идет впереди скорости… Я скорее исхожу из того, что мы начнем в новом году", — заявила Клекнер телеканалу ARD.
Как отмечает телеканал, ранее подобное мнение выразил премьер-министр Нижней Саксонии и член СДПГ Штефан Вайль.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ранее исключила возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%), однако впоследствии лидер партии Мартин Шульц заявил о готовности обсудить участие в правительственной коалиции.
Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.