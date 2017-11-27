Казахстан проверит приграничные с Россией территории на рутений

АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев поручил дополнительно проверить прилегающие к России территории на наличие рутения-106, заявив, что республика не могла стать источником его распространения.

Ранее Институт ядерной и радиационной безопасности Франции опубликовал отчет, в котором утверждалось, что источник радиоактивного выброса, из-за которого над Европой сформировалось радиоактивное облако, находится на территории "от Волги до Урала". К отчету приложена карта, на которой отмечена часть территории России и Казахстана, на которой, по мнению специалистов института, произошел выброс вещества. Российские власти заявили, что объекты атомной отрасли РФ работали в штатном режиме и никаких инцидентов зафиксировано не было.

"Я дал поручение сегодня еще раз изучить прилегающие территории с границей Российской Федерации, а именно с Челябинской областью. Потом мы общественности, конечно, сообщим. Но в целом хочу сказать, что те мониторинговые исследования, которые были, не выявили каких-либо возможных превышений предельно допустимой концентрации по рутению, в сотни тысяч раз меньше были", — сказал Бозумбаев в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, в Казахстане такой продукт не получали и не работали с ним. "К всплеску мы не имели отношения", — сказал Бозумбаев.

Он также сообщил, со ссылкой на данные Казгидромета, о том, что в сентябре радиационного загрязнения зафиксировано не было. "Но, справедливости ради, хочу сказать, что Казгидромет рутений отдельно не определяет, он в целом гамма-фон определяет, есть ли какое-то загрязнение радиоактивное или нет", — сказал Бозумбаев.

По его словам, с 13 сентября по 6 октября Национальным ядерным центром Казахстана на объекте "Байкал" "было зафиксировано наличие радионуклида рутений-106 в воздухе с концентрацией в сотни тысяч раз меньшей допустимого объема активности радионуклида для населения". "До конца октября последующие мониторинговые наблюдения присутствие рутения-106 в воздушной среде не выявили", — сказал Бозумбаев, предположив, что "скорее всего, то облако, которое было, оно ушло, нас в значительной степени не задело".

Ранее европейские службы экологического мониторинга обнаружили в воздухе следы радиоактивного изотопа рутения-106. Затем аналогичные результаты были получены и на территории России. Специалисты подчеркнули, что фиксировавшиеся в конце сентября — начале октября уровни рутения-106 в атмосфере были на несколько порядков (до 10 тысяч раз) ниже разрешенных объемов, то есть совершенно безопасными для людей и окружающей среды.

Рутений-106 не существует в природе, его получают для использования в медицине, а также для радиоизотопных источников энергии (автономные энергоисточники для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли). Таким образом, его появление в атмосфере можно объяснить только техногенной природой, поясняли эксперты.

В Росатоме заявляли, что все объекты атомной отрасли России, к которым относится и "Маяк", работали и работают в штатном режиме. Никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли не зафиксировано. Радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли РФ контролировался постоянно, он находится в пределах естественных многолетних значений и соответствует природному радиационному фону. Отсутствие связи между появлением рутения-106 и деятельностью российских предприятий атомной отрасли было подтверждено всеми необходимыми внешними и внутренними проверками.