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Россия представила в Сеуле поэтапный план урегулирования проблемы КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1821)
09:0327.11.2017
(обновлено: 10:01 27.11.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян. Архивное фотоПхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕУЛ, 27 ноя — РИА Новости. Россия призывает США и КНДР перейти от взаимных угроз к диалогу, чтобы предотвратить прямой военный конфликт. Для этого Москва, при поддержке Пекина, предлагает поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы. В понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на сессии клуба "Валдай" в Сеуле подробно рассказал о его содержании. При выполнении ряда положений этого плана не исключен выход на прямые переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном, главной темой которых могло бы стать обсуждение принципов их мирного сосуществования.

Апокалиптический сценарий

Армия КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Моргулов: степень продвинутости КНДР в создании ядерного оружия не известна
Открывая свое выступление на сессии клуба Валдай Моргулов отметил, что сегодня действительно существует сценарий апокалиптического развития событий в Северо-Восточной Азии.

"К сожалению, вынужден сказать, что существует апокалиптический вариант развития событий в этом регионе, очень надеюсь, что хватит здравого смысла у регионального сообщества, чтобы этот негативный сценарий не реализовался",- сказал Моргулов.

"Неужели кто-то может питать иллюзии о том, что слова президента США об "ударе огнем и яростью" или же постоянные северокорейские угрозы превратить прекрасный город Cеул в "море огня", неужели кто-то думает что эти угрозы способны разрубить тот узел, который уже много десятилетий завязан на полуострове? Было бы наивным надеяться, что любая из сторон в этом противостоянии уступит другой под давлением", — подчеркнул Моргулов.

В этих условиях Москва призывает Вашингтон и Пхеньян остановиться, "выдохнуть" и перейти к переговорам. Возможность такого диалога существует, если будет реализован предложенный Россией поэтапный план всеобъемлющего урегулирования вокруг КНДР.

От двойного замораживания к прямым переговорам КНДР и США

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России: взаимные угрозы США и КНДР не приведут к решению проблемы
Первым шагом, безусловно, должно стать снижение военной напряженности. Моргулов напомнил, что его еще иногда называют "двойным замораживанием".

"Это возможно, я уверен, при отказе КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний и одновременно при снижении масштабности и интенсивности американо-южнокорейских военных учений",- сказал Моргулов.

Второй этап — запуск прямых переговоров, как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом.

"Если демонстрируемая Пхеньяном последние два месяца сдержанность, а с 15 сентября он не проводит испытательных пусков, была бы встречена соответствующими ответными шагами со стороны США и их союзников, то тогда можно было перейти к реализации второго этапа нашей дорожной карты, а именно — начать прямые американо-северокорейские переговоры", — сказал Моргулов. "Возможно это? Абсолютно уверен, что возможно", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

По его словам, главной темой возможных прямых переговоров США и КНДР могло бы стать обсуждение принципов мирного сосуществования. "Уверен, что именно отсутствие такой договоренности о принципах мирного сосуществования и порождает взаимную враждебность и недоверие (США и КНДР — ред.)", — отметил высокопоставленный российский дипломат. Он напомнил, что между США и КНДР нет дипломатических отношений, поэтому достижение договоренности о мирном сосуществовании может стать действительно прорывным достижением.

"Мы полагаем, что на втором этапе реализации дорожной карты мог бы быть возобновлен межкорейский диалог, мы знаем, что наши южнокорейские друзья готовы к такой работе и надеемся, что на севере также проявят к этому интерес",- подчеркнул Моргулов.

Третий этап дорожной карты — коллективная безопасность в регионе

Пхеньян. КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИД России: КНДР и США не отвергали дорожную карту по урегулированию
По словам Моргулова, в случае, если эти шаги будут реализованы, в частности между основными игроками будут восстановлены дипломатические отношения и будут достигнуты какие либо договоренности, "желательно письменные", об отказе от проведения взаимной враждебной политики, тогда можно перейти к третьему этапу реализации плана: запуску многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в северо-восточной Азии.

"Сюда включаются и вопросы денуклеаризации КНДР и демилитаризации региона в целом…понятно, что без этого не имеет смысла запускать весь процесс диалога",- подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он напомнил, что план "некоторое время назад был представлен всем партнерам-участникам шестистороннего переговорного процесса".

"План получил безоговорочную поддержку наших китайских партнеров, поэтому мы иногда его даже называем российско-китайская дорожная карта. На основе этого дорожной карты мы будем вести нашу дальнейшую работу по урегулированию ядерной проблемы корейского полуострова ",- резюмировал Моргулов.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Mix - Max
Если и вводить санкции против кого-то, так это должны быть, в первую очередь, США. Все беды от этой страны, а наказывают тех, кто реально возмущается такому беспределу и пытаются хоть как этому противиться.
09:43
27.11.2017
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