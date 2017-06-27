Замглавы МИД Моргулов рассказал о плане по решению проблемы КНДР

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. "Дорожная карта", составленная Москвой по решению проблемы КНДР, включает поэтапную схему продвижения сторон к диалогу без предварительных условий, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Моргулов сообщил, что Москва разработала "дорожную карту" решения проблемы КНДР и готова обсуждать ее с партнёрами.

"Мы предлагаем двигаться в таком направлении без предварительных условий, поэтапно, от простого к сложному, начав с очевидных вещей – проявления взаимной сдержанности, непровоцирования друг друга, начала переговоров об общих принципах взаимоотношений, таких как ненападение, отказ от применения и угрозы силой", — заявил Моргулов.

По его словам, Москва, продвигая подобную инициативу, действует "в координации с китайскими партнёрами, которые испытывают озабоченности в связи с происходящим на Корейском полуострове".

"(КНР) выдвинули предложение о "двойном замораживании" – ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-южнокорейских военных учений – и "параллельном продвижении" к денуклеаризации и созданию системы мира и безопасности в регионе. Мы эти идеи поддерживаем", — заявил Моргулов.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай попытался, но не смог помочь США по КНДР. США на протяжении долгого времени убеждали КНР оказать более жесткое давление на КНДР, поскольку львиная доля внешнеторгового оборота КНДР приходится на Китай. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай прилагает все усилия для разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова, и делает это без какого-либо давления со стороны других стран.