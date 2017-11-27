Астана предложила провести встречу лидеров стран Центральной Азии в марте

АСТАНА, 27 ноя — РИА Новости. Неформальные консультации лидеров стран Центральной Азии могли бы пройти в марте 2018 года — в день весеннего равноденствия, считает глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Мы будем работать со всеми нашими соседями над внедрением в жизнь инициативы о проведении неформальных консультаций лидеров государств Центральной Азии. Полагаем, что светлый весенний праздник — праздник обновления Наурыз (Новруз, праздник весеннего равноденствия) — мог бы послужить символическим фоном для проведения первой за долгие годы подобной встречи центральноазиатских лидеров под председательством нашего Елбасы (Лидера нации Нурсултана Назарбаева — ред.)", — сказал Абдрахманов в ходе международной парламентской конференции.

Он отметил, что "сегодня в Центральной Азии наблюдается консолидация традиционных отношений дружбы и братства".