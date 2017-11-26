В йеменский порт Ходейда прибыл первый после блокады корабль с гумпомощью

САНА, 26 ноя — РИА Новости. Корабль с гуманитарной помощью ООН впервые прибыл в контролируемый повстанцами йеменский порт Ходейда после введения блокады арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией более двух недель назад, сообщил РИА Новости источник в порту.

Как сообщил источник, судно доставило в порт 5,5 тонны муки в качестве гуманитарного груза.

Возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция, которая участвует в войне против йеменских повстанцев-хуситов на стороне местных властей, 6 ноября объявила о закрытии всех воздушных, морских и наземных гаваней в Йемене после пуска повстанцами баллистической ракеты в сторону саудовской столицы. Саудовские ПВО смогли перехватить ракету.

На фоне призывов ООН отменить блокаду, коалиция с четверга разрешила доставлять гуманитарную помощь в порты Ходейда и Ас-Салиф на Красном море, а также в аэропорт захваченной повстанцами столицы Саны. В четверг коалиция не дала разрешение трем рейсам ООН на посадку в Сане, однако в субботу первые самолеты с гумпомощью смогли приземлиться в аэропорту.

Главы гуманитарных организаций ООН призвали арабскую коалицию полностью отменить блокаду Йемена, поскольку частичное снятие блокады не способствует улучшению гуманитарной обстановки в стране и может привести к новым жертвам, голоду и эпидемиям.

В Йемене с 2014 года продолжается внутренний конфликт с участием с одной стороны повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльной экс-президенту Али Абдалле Салеху части армии, а с другой – правительственных войск и ополчения, лояльных действующему президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией с 2015 года поддерживает власти Йемена в войне с повстанцами.