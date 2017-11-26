Эрдоган заявил, что Трамп обещал ему пересмотреть вопрос о выдаче Гюлена

АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обещал ему пересмотреть вопрос о выдаче оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Власти Турции обвинили FETO (организацию Гюлена) в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам Гюлен осудил переворот и отверг обвинения.

"Я еще раз попросил Трампа экстрадировать Гюлена. Он обещал пересмотреть этот вопрос", — заявил Эрдоган, выступая на исполкоме правящей Партии справедливости и развития, его цитирует газета Hurriyet.

Турецкий лидер добавил, что его телефонные переговоры с Трампом прошли в "очень конструктивном ключе".

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в пятницу сообщил, что Трамп заверил Эрдогана по телефону, что дал указание прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Ранее Эрдоган обвинял США в том, что они помогают силам YPG "не только оружием, но и персоналом".