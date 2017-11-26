МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Второй за две недели представитель британской Лейбористской партии неожиданно скончался через несколько дней после того, как его отстранили из партии и уволили с работы из-за обвинений в сексуальных извращениях, сообщает газета Sunday Times.

Мужчина, работавший в штаб-квартире партии в центральной части Лондона, скончался еще на неделе, однако СМИ стало известно об этом только в воскресенье. Коллегам мужчины сообщили о его кончине в четверг.

"Сотрудник канцелярии Лейбористской партии скончался неожиданно. Наши мысли и глубокие соболезнования обращены к его семье, друзьям и коллегам, нужно уважать неприкосновенность частной жизни", — сказал официальной представитель партии. Других подробностей он не предоставил.

Как сообщили изданию источники в партии, мужчина был "отстранен на прошлой неделе в связи с обвинениями, связанными с порнографией". По словам одного из источников, он подставлял лица различных людей к фотографиям порнозвезд. Еще один источник сообщил, что пока расследование не установило, что он совершил какое-либо правонарушение.

Это второй случай неожиданной кончины представителя британской Лейбористской партии после обвинений в противоправном сексуальном поведении. В начале ноября, через несколько дней после обвинений в сексуальных домогательствах и лишения членства в партии, был найден мертвым экс-министр уэльского правительства Карл Сарджент. По данным газеты Guardian, причиной смерти экс-министра, вероятно, стал суицид.

Ранее в отставку пришлось уйти главе минобороны Британии Майклу Фэллону на фоне скандала многолетней давности. Радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад: на ужине во время конференции Консервативной партии некий мужчина многократно пытался положить руку ей на колено, и журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу.

Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Он затем признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.