МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Второй за две недели представитель британской Лейбористской партии неожиданно скончался через несколько дней после того, как его отстранили из партии и уволили с работы из-за обвинений в сексуальных извращениях, сообщает газета Sunday Times.
"Сотрудник канцелярии Лейбористской партии скончался неожиданно. Наши мысли и глубокие соболезнования обращены к его семье, друзьям и коллегам, нужно уважать неприкосновенность частной жизни", — сказал официальной представитель партии. Других подробностей он не предоставил.
Как сообщили изданию источники в партии, мужчина был "отстранен на прошлой неделе в связи с обвинениями, связанными с порнографией". По словам одного из источников, он подставлял лица различных людей к фотографиям порнозвезд. Еще один источник сообщил, что пока расследование не установило, что он совершил какое-либо правонарушение.
Это второй случай неожиданной кончины представителя британской Лейбористской партии после обвинений в противоправном сексуальном поведении. В начале ноября, через несколько дней после обвинений в сексуальных домогательствах и лишения членства в партии, был найден мертвым экс-министр уэльского правительства Карл Сарджент. По данным газеты Guardian, причиной смерти экс-министра, вероятно, стал суицид.
Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Он затем признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.