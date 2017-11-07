Обвиненный в домогательствах валлийский экс-министр найден мертвым

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Экс-министр уэльского правительства Карл Сарджент найден мертвым через несколько дней после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщила местная полиция.

"Полиция Северного Уэльса прибыла на вызов о найденном теле мужчины. Мужчина был идентифицирован как Карл Сарджент. Полиция не считает его смерть подозрительной", — говорится в заявлении на сайте полиции Северного Уэльса.

Сарджент в пятницу был отстранен от своей должности в кабинете министров и лишен членства в Лейбористской партии из-за поступивших обвинений в сексуальных домогательствах. Сам экс-министр отрицал обвинения и требовал провести независимое расследование.

Ранее в отставку пришлось уйти главе минобороны Британии Майклу Фэллону на фоне скандала многолетней давности. Радиоведущая, а в прошлом политический обозреватель газеты Sunday Express Джулия Хартли-Брюер, не называя имен, рассказала об инциденте, произошедшем более десяти лет назад: на ужине во время конференции Консервативной партии некий мужчина многократно пытался положить руку ей на колено, и журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу.

Личность мужчины очень быстро установил таблоид Sun: им оказался сэр Фэллон. Он затем признал, что однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.