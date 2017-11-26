Комбрига ВСУ наградили за провальную операцию под Фрунзе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 26 ноя — РИА Новости. Министр обороны Украины Степан Полторак наградил командира бригады ВСУ, который, по данным Народной милиции ЛНР, спланировал переброску украинских диверсантов на позиции ополченцев в районе поселка Фрунзе.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.

"Вчера подразделения 58-й бригады ВСУ посетил министр обороны Украины Степан Полторак и наградил именным оружием командира бригады подполковника Драпатого за бездарно спланированную попытку наступления на наши позиции, в ходе которой ВСУ понесли одни из самых серьезных потерь за последнее время", — сказал Марочко.

Как сообщали в самопровозглашенной республике, трое украинских солдат погибли, двое получили ранения, подорвавшись на мине при попытке выйти на позиции ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе. Позже ополченцы нашли еще одного раненого силовика, которого бросили товарищи, и отправили его в больницу. Тела трех погибших солдат передали украинским волонтерам.

Комментируя действия бригады, советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков написал в своем Facebook , что речь не шла о рейде. По его словам, это была инициатива командира роты, "насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел". "Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил. Никто так и не понял, зачем они поперли", — отметил Бирюков.