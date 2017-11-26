В ДНР заявили об обстреле Докучаевска со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике городу Докучаевск, поврежден дом, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном командовании ДНР.

"В 10.15 подразделения ВС Украины открыли огонь по жилым кварталам Докучаевска. Обстрел велся с направления населенного пункта Новотроицкое с применением крупнокалиберного стрелкового вооружения и БМП-1", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, поврежден дом по улице Ленина. Информация о пострадавших уточняется.

Докучаевск находится у линии соприкосновения в Донбассе, в 40 километрах к югу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В нем проживают около 25 тысяч человек. В городе расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.

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