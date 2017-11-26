При взрыве в китайском городе Нинбо погибли два человека

ПЕКИН, 26 ноя — РИА Новости. Два человека погибли, двое находятся в тяжелом состоянии в результате взрыва в портовом городе Нинбо восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщает полиция Нинбо в микроблоге Weibo.

Ранее сообщалось о госпитализации по меньшей мере 30 человек.

Взрыв произошел в районе Цзянбэй в воскресенье около 9.00 (4.00 мск). Причина взрыва пока неизвестна, на месте работают 16 пожарных расчетов, спасатели и медики, сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

#BREAKING: Big explosion occurred at Jiangbei District, Ningbo City of east China's Zhejiang province. Casualties feared. Rescuers at scene. pic.twitter.com/kAVQ9OUmxu — People's Daily,China (@PDChina) 26 ноября 2017 г.

Согласно кадрам местных телеканалов, последствия взрыва достаточно масштабны. Так, на видео показаны несколько разрушенных зданий и искореженных автомобилей, крупные обломки, над зданием, где произошел взрыв, был виден столб белого дыма.

Сообщается, что большого числа жертв удалось избежать, так как взрыв произошел в нежилом здании, однако в момент инцидента там находились рабочие.

© REUTERS / Stringer Последствия взрыва в китайском городе Нинбо © REUTERS / Stringer Последствия взрыва в китайском городе Нинбо

На кадрах записи, опубликованной на сайте Центрального телевидения Китая, видно, что в результате взрыва обрушилось здание, спасатели и пожарные разбирают завалы и ищут пострадавших. На многочисленных фотографиях в соцсетях видно, что взрывной волной в близлежащих жилых домах и магазинах выбило стекла, в некоторых домах вылетели также оконные рамы.