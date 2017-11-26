При взрыве в китайском городе Нинбо погибли два человека

ПЕКИН, 26 ноя — РИА Новости. Два человека погибли, двое находятся в тяжелом состоянии в результате взрыва в портовом городе Нинбо восточной китайской провинции Чжэцзян, сообщает полиция Нинбо в микроблоге Weibo.
Взрыв произошел в районе Цзянбэй в воскресенье около 9.00 (4.00 мск). Причина взрыва пока неизвестна, на месте работают 16 пожарных расчетов, спасатели и медики, сотрудники правоохранительных органов начали расследование.
#BREAKING: Big explosion occurred at Jiangbei District, Ningbo City of east China's Zhejiang province. Casualties feared. Rescuers at scene. pic.twitter.com/kAVQ9OUmxu— People's Daily,China (@PDChina) 26 ноября 2017 г.
Согласно кадрам местных телеканалов, последствия взрыва достаточно масштабны. Так, на видео показаны несколько разрушенных зданий и искореженных автомобилей, крупные обломки, над зданием, где произошел взрыв, был виден столб белого дыма.
Сообщается, что большого числа жертв удалось избежать, так как взрыв произошел в нежилом здании, однако в момент инцидента там находились рабочие.
На кадрах записи, опубликованной на сайте Центрального телевидения Китая, видно, что в результате взрыва обрушилось здание, спасатели и пожарные разбирают завалы и ищут пострадавших. На многочисленных фотографиях в соцсетях видно, что взрывной волной в близлежащих жилых домах и магазинах выбило стекла, в некоторых домах вылетели также оконные рамы.
#UPDATE: More than 30 people rushed to hospital after Ningbo explosion on Sunday morning. No residents lived at site of explosion, but there might be garbage collectors working inside at time of explosion pic.twitter.com/HnDf6nfS7F— People's Daily,China (@PDChina) 26 ноября 2017 г.