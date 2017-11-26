СМИ: в Брюсселе около двух тысяч человек вышли на акцию протеста

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Около 2 тысяч человек приняли участие в акции протеста против насилия над женщинами, которая состоялась в субботу в Брюсселе, пишет бельгийская газета Soir.

Организатором шествия, приуроченного к Международному дню борьбы с насилием над женщинами, выступила феминистская организация Mirabal. Шествие началось в 14.30 (16.30 мск) у Северного вокзала и завершилось на площади Нуво-Марше-о-Грэн (Nouveau Marché aux Grains). В акции протеста приняли участие неправительственные организации Amnesty International и Rosa et Marianne, а также несколько политических партий.

Как пишет газета, после скандала вокруг американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, члены Mirabal призвали отказаться от негодования и изменить ситуацию.

"Мы должны положить конец насилию над женщинами. Настало время, чтобы мир политики взял на себя ответственность превратить слово в дело. Никаких изменений не будет, если не предпринять конкретных политических мер", — цитирует издание организаторов шествия.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.