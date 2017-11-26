СМИ сообщили об увеличении числа жертв крупного ДТП в Казахстане

АЛМА-АТА, 25 ноя – РИА Новости. Число жертв столкновения "ГАЗели" с тепловозом в субботу в пригороде города Жанаозен на западе Казахстана выросло до девяти человек, сообщило региональное издание lada.kz.

Ранее сообщалось, что в столкновении микроавтобуса с тепловозом погибли, по меньшей мере, шесть человек, семеро были доставлены в больницу.

"В ДТП на железнодорожном переезде в пригороде Жанаозена в районе поселка Тенге, по уточненным данным, погибли девять человек", — сообщило издание со ссылкой на прокуратуру Жанаозена.

По информации прокуратуры, после ДТП в больницу госпитализированы 27 человек.

Пресс-служба национальной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанская железная дорога) сообщила, что специальная комиссия компании расследует причины происшествия. По данным компании, при следовании со скоростью 60 километров в час машинист тепловоза увидел на путях автомобиль и применил экстренное торможение. Столкновения избежать не удалось.