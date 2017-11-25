Российское оборудование доставят в зону поисков "Сан-Хуана" в ближайшие дни

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноя — РИА Новости. Два корабля аргентинских ВМС доставят российское оборудование в зону поисков подлодки "Сан-Хуан" в ближайшие дни из Комодоро-Ривадавии, заявил представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

"Мы изменили логистику. "Антонов" (транспортный самолет Ан-124) приземлился в Комодоро-Ривадавии, корвет "Росалес" и корабль "Мальвинские острова" аргентинских ВМС направляются в Комодоро-Ривадавию, там они возьмут на борт (российское) высокотехнологичное оборудование, которое предназначено для визуального обследования", — заявил Бальби на пресс-конференции.

Он уточнил, что предоставленное РФ оборудование будет доставлено в зону поиска в ближайшие дни.

Бальби подчеркнул, что работы не будут производиться из Ушуайи, так как в Комодоро-Ривадавии аргентинские ВМС имеют лучшие позиции для координации работ по поиску. "Там координируется вся помощь со стороны США, а теперь и из России, сосредотачивая логистические усилия всего имеющегося оборудования и всех оказывающих нам помощь".

В пятницу (утро субботы мск) российский транспортный самолет Ан-124, направленный в Аргентину для помощи в поиске пропавшей подводной лодки "Сан-Хосе", приземлился в городе Комодоро-Ривадавия.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением подводной "Сан-Хуана".

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что группа специалистов ВМФ России вылетела в Аргентину для участия в поиске подлодки "Сан-Хуан". В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей назначен глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.