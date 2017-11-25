В Совфеде назвали слова Порошенко о голодоморе иезуитской логикой

Президент Украины Петр Порошенко на мероприятии, приуроченном к дню памяти жертв голодомора. 25 ноября 2017

Президент Украины Петр Порошенко на мероприятии, приуроченном к дню памяти жертв голодомора. 25 ноября 2017

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Называть голодомор геноцидом против украинского народа аморально, заявил в интервью RT первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров назвал обвинения в адрес российского государства "иезуитской логикой" и отметил, что жертвами голодомора стал "народ всего Советского Союза".

"Мы знаем его [голодомора] причины – это ряд и внешних, и внутренних факторов. Но говорить, что Россия спровоцировала голодомор, чтобы совершить геноцид украинского народа, — это просто аморально", — заявил он.

Кроме того, сенатор призвал Порошенко "четко высказаться по неонацизму" и заняться более масштабными вопросами внутренней политики.

"Пусть разбирается с более глобальными вопросами, поскольку при такой политике, которую он сейчас проводит, я не исключаю, что жизнь на Украине станет очень тяжелой", — отметил Джабаров.

Ранее во время памятного мероприятия в Киеве Петр Порошенко выразил желание, чтобы российские власти "признали голодомор геноцидом" или "покаялись за него".

Голод 1932-1933 годов охватил все крупные зерновые районы СССР, включая Украину, Северный Кавказ, Поволжье, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал, его жертвами стали, по различным оценкам, 7-8 миллионов человек.

Киев называет это "тотальным террором против украинского народа". Власти Украины неоднократно призывали мировое сообщество поддержать их позицию.

В России такую трактовку событий считают попытками политизировать историю и внести недоверие и враждебность в отношения стран.