Эрдоган рассчитывает на регулярные встречи России, Ирана и Турции по Сирии

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на регулярные, один или два раза в месяц, консультации по Сирии с Москвой, передает агентство Anadolu.

"Возможно, мы продолжим проводить наши встречи каждые 15 дней или один раз в месяц", — заявил турецкий лидер, комментируя свою встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Ирана Хасаном Роухани, которая прошла в Сочи.

По информации газеты Hurriyet, во встречах также будут участвовать представители Ирана.

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить деэскалацию в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.