В Казахстане при столкновении маршрутки и тепловоза погибли шесть человек

АЛМА-АТА, 25 ноя – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения маршрутной "ГАЗели" с тепловозом в субботу в пригороде города Жанаозен на западе Казахстана, сообщило издание lada.kz.

"В пригороде Жанаозена в районе села Тенге на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с маршрутной "ГАЗелью". По предварительной информации, в результате ДТП погибли шестеро человек. Семеро госпитализированы с различными травмами", — сообщает издание со ссылкой на местную прокуратуру.

По предварительным данным, в микроавтобусе находились 13 человек. Точное число жертв и пострадавших еще уточняется. Проверяется информация о том, есть ли погибшие и пострадавшие в тепловозе. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье "ДТП, повлекшее смерть двух и более лиц".