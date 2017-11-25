Президент Судана обсудил с Путиным и Шойгу создание военной базы

Президент РФ Владимир Путин и президент Судана Омар Башир во время встречи. 23 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Судана Омар Башир во время встречи. 23 ноября 2017

СОЧИ, 25 ноя — РИА Новости. Президент Судана Омар аль-Башир обсудил с лидером РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания в Судане военной базы на Красном море.

В четверг во время встречи с Путиным в Сочи аль-Башир заявил, что отделение Южного Судана в 2011 году стало результатом политики США и Хартум намерен обсудить с Россией вопрос вмешательства США в ситуацию в Красном море с точки зрения использования баз.

"Сначала (обсудил — ред.) с российским президентом, а затем с министром обороны", — заявил РИА Новости аль-Башир, отвечая на вопрос, обсудил ли он создание военной базы на Красном море на переговорах с российским руководством.

Как ранее сообщалось, правительства РФ и Судана по итогам визита аль-Башира подписали соглашения по атому, образованию и сельскому хозяйству.