Пасечник поручил Дейнего представлять ЛНР на переговорах в Минске

ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поручил и.о. министра иностранных дел Владиславу Дейнего и в дальнейшем представлять ЛНР на переговорах в Минске.
Дейнего поблагодарил и.о главы республики за доверие и сообщил, что сочтет "за честь выполнить такое поручение".
В субботу Народный совет ЛНР принял решение о досрочном прекращении полномочий главы республики Игоря Плотницкого и единогласно утвердил министра госбезопасности Пасечника на должность и.о. главы ЛНР.