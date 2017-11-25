Пасечник поручил Дейнего представлять ЛНР на переговорах в Минске

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото

ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поручил и.о. министра иностранных дел Владиславу Дейнего и в дальнейшем представлять ЛНР на переговорах в Минске.

"У меня к вам вопрос. Вы готовы продолжить работу на вверенном вам участке и продолжить исполнять обязанности министра иностранных дел ЛНР? Тогда я бы первым заданием для вас определил представлять интересы нашей республики на минских переговорах с целью урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем и недопущения кровопролития на нашей территории", — сказал Пасечник на заседании Народного совета ЛНР.

Дейнего поблагодарил и.о главы республики за доверие и сообщил, что сочтет "за честь выполнить такое поручение".

В субботу Народный совет ЛНР принял решение о досрочном прекращении полномочий главы республики Игоря Плотницкого и единогласно утвердил министра госбезопасности Пасечника на должность и.о. главы ЛНР.