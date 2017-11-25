Пасечник заявил, что курс ЛНР останется неизменным

ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что политический курс ЛНР останется прежним.

Об этом он заявил на заседании Народного совета, который единогласно утвердил его исполняющим обязанности главы ЛНР.

"Сейчас мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет. Это прежде всего курс на союз с Российской Федерацией, верность Минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР", — сказал Пасечник.

Он заверил, что "не будет никакого кризиса власти", а любые попытки выйти за рамки закона и Конституции будут решительно пресекаться.

Накануне глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Он будет уполномоченным от Луганска по исполнению Минских соглашений. Народный совет единогласно проголосовал за досрочное прекращение его полномочий.