Парламент ЛНР утвердил Пасечника исполняющим обязанности главы республики

ЛУГАНСК, 25 ноя — РИА Новости.Народный Совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял решение утвердить кандидатуру Леонида Пасечника на должность и.о. главы ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
"Руководствуясь статьей 62 п.7 части 2 статьи 70 временного основного закона (конституции – ред.) Луганской народной республики, Народный Совет постановляет признать и.о. главы Луганской народной республики Пасечника Леонида Ивановича с 25 ноября 2017 года… "За" — 38. Единогласно решение принято", — сказал председатель Народного Совета Владимир Дегтяренко.
Дегтяренко после голосования пожелал и.о. главы ЛНР Пасечнику "мудрости в принятии решений".