Актер Пашинин покинул передовую в Донбассе ради съемок нового фильма

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российский актер Анатолий Пашинин, отправившийся воевать в Донбасс на стороне украинских силовиков, покинул передовую для участия в съемках нового фильма. Об этом сообщил националист Дмитро Корчинский, который опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись с актером.

Сам Пашинин не стал раскрывать детали фильма, отметив лишь, что он будет "вкусным и правдивым", и назвав сценарий картины "смачным". "Это то, что долго-долго пытался сам сформулировать. Вроде бы в голове у себя, и вдруг бац — читаешь (сценарий — ред.) и понимаешь: это же мои слова", — сказал актер.

Пашинин добавил, что за время участия в съемках его боевые товарищи "опять сделают кучу подвигов", их "представят к орденам", а он сам останется без награды.

Анатолий Пашинин, известный своими ролями в фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", а также во многих сериалах, в конце августа заявил о вступлении в добровольческий батальон. В интервью он утверждал, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит". Возвращаться в Россию актер не планирует. При этом он критиковал украинскую армию за "крепостные советские порядки".