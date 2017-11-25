Источники: ВМС Бразилии продолжат поиски аргентинской подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ВМС Бразилии продолжат оказывать помощь Аргентине в поиске пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", заявили РИА Новости источники в ВМС страны.

"Работы продолжатся в той же форме, мы сконцентрированы на поисках в районе", — заявили источники в военно-морских силах страны.

Бразильские ВМС направили три судна для помощи в поисках субмарины, также были мобилизованы воздушные силы.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту подлодки в море вышли 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил в четверг, что имеется информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением подводной лодки "Сан-Хуан".

Ранее в пятницу российское военное ведомство сообщило, что группа специалистов ВМФ России вылетела в Аргентину для участия в поиске подлодки "Сан-Хуан". В состав группы вошли командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники и водолазный врач. Старшим группы российских военных спасателей назначен глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.

Также в район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России, оборудованное двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6 километров.