Источники: ВМС Бразилии продолжат поиски аргентинской подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ВМС Бразилии продолжат оказывать помощь Аргентине в поиске пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", заявили РИА Новости источники в ВМС страны.
"Работы продолжатся в той же форме, мы сконцентрированы на поисках в районе", — заявили источники в военно-морских силах страны.
Бразильские ВМС направили три судна для помощи в поисках субмарины, также были мобилизованы воздушные силы.
Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту подлодки в море вышли 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.
Представитель ВМС Аргентины Энрике Балби сообщил в четверг, что имеется информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением подводной лодки "Сан-Хуан".
Также в район проведения поисковой операции перенаправлено океанографическое исследовательское судно "Янтарь" ВМФ России, оборудованное двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6 километров.