Трамп в разговоре с Ас-Сиси выразил соболезнования из-за теракта в Египте

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу в разговоре с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси выразил соболезнования в связи с терактом и подтвердил поддержку Каира в борьбе с терроризмом, сообщил по итогам телефонного разговора двух лидеров Белый дом.

"Президент Трамп позвонил президенту ас-Сиси, чтобы выразить соболезнования в связи с отвратительной атакой на верующих на Синае", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. Там указывается, что Трамп "осудил данную атаку и подтвердил, что США продолжат поддерживать Египет в борьбе с терроризмом".

"Мировое сообщество не должно быть терпимо к варварским террористическим группировкам и обязано предпринимать больше усилий для уничтожения терроризма и экстремизма во всех их проявлениях", — отметили в Белом доме.