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В мире

Унизительная практика. В каких странах женщин проверяют на девственность

08:0025.11.2017
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© AP Photo / Amr NabilАкция протеста против тестов на девственность в Каире. Архивное фотоАкция протеста против тестов на девственность в Каире. Архивное фото
© AP Photo / Amr Nabil

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Филипп Прокудин. Правозащитники из международной организации Human Rights Watch (HRW) возмутились процветающей в Индонезии практикой тестов на девственность. Доказать свою невинность должны претендующие на службу в полиции или армии. Подобные проверки проводят также власти Афганистана и Индии – в отношении невест и обвиняемых в "преступлениях против морали". РИА Новости разбиралось в тонкостях обычая, который в ряде стран является официальной процедурой.

На проверку становись

25 ноября отмечается Международный день за ликвидацию насилия в отношении женщин. В преддверии даты правозащитники заострили внимание на том, что правительство Индонезии не намерено отказываться от тестов на девственность, несмотря ни на что. Директор по защите прав женщин HRW Ниша Варья назвала эту практику "дискриминационной и унижающей человеческое достоинство". Дело в том, что доказывать свою невинность заставляют девушек, которые поступают на службу в армию и полицию.

Кадр из сериала Чудо-женщина
© Warner Bros. Television, 1975 – 1979
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При этом официально тесты на девственность считаются… психологическими. Проводятся они, как утверждают власти, "в интересах психического здоровья" самих кандидаток. Все опрошенные представительницы прекрасного пола назвали процедуру болезненной и постыдной.

За такие методы Индонезию критикуют давно. Ведь унизительные тесты противоречат Международному акту о гражданских и политических правах  и Конвенции ООН против пыток. Но в Джакарте не считают, что военные и полицейские жестоко обращаются с девушками-претендентками. Так, в 2015 году на тот момент командующий вооруженными силами страны генерал Мулдоко в ответ на претензии общественности заявил: "А в чем проблема? Это (проверка женщин – Прим. ред.) хорошее явление, что тут критиковать?"

© AP Photo / Dita AlangkaraЖенщины-военнослужащие в Индонезии
© AP Photo / Dita Alangkara
Женщины-военнослужащие в Индонезии
Жительница Туниса изучает списки кандидатов на выборах в Национальный учредительный совет. Архивное фото.
© РИА Новости / Надим Зуауи
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Вместе с тем "списать" подобную практику на традиции ислама нельзя. Индонезия — страна с преимущественно мусульманским населением. Однако известный российский религиовед Раис Сулейманов полагает, что проверка на девственность не имеет отношения к традициям ислама. "Женщины, служащие в армиях мусульманских стран, — явление редкое, но все же встречается. Однако Индонезия, мне кажется, единственная, где есть такое требование для новобранцев — обязательно быть девственницей. Известно, что в курдских боевых частях пешмерга служит много девушек, но таких странных и, я бы добавил, унизительных требований там нет. Я считаю, это какое-то нелепое административное рвение местных бюрократов от армии", — отмечает он.

Тесты на невинность индонезийские чиновники раньше хотели распространить и на школьниц. В 2013 году в административных округах на Южной Суматре и Восточной Яве рассматривали возможность реализации идеи в жизнь. После общественного возмущения от инициативы отказались.

Невинность абитуриентов

Проверка на девственность, впрочем, встречается не только в Индонезии. Подобные тесты широко распространены также в Индии и Афганистане. Ранее принудительное обследование женщин практиковалось и в Египте. В октябре 2016-го депутат египетского парламента Эльхами Агина обратился в министерство высшего образования страны с неоднозначным предложением. Все поступающие в университеты незамужние девушки, по задумке парламентария, должны были пройти проверку – не вступали ли они в половую связь. "Никого это не должно смущать. Если вы смущены, значит, ваша дочь у вас за спиной заключила никях урфи (брак по исламским обычаям, не зарегистрированный властями)", — проповедовал свои идеи Агина.

© AP Photo / Binsar BakkaraШкольницы читают Коран в исламской школе-интернате в Индонезии
© AP Photo / Binsar Bakkara
Школьницы читают Коран в исламской школе-интернате в Индонезии
Мужчина с ноутбуком
© Fotolia / undrey
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Инициатива вызвала такой резонанс, что депутату пришлось оправдываться – дескать, он только выступил с предложением, зачем так волноваться.  Общественники резко отреагировали на идею Агины, потому как в 2011 году именно из-за таких проверок страна оказалась в центре международного скандала. Тогда Каирский административный суд запретил обследования на девственность в тюрьмах страны. Произошло это, после того как одна из участниц акций протеста на площади Тахрир Самира Ибрагим пожаловалась на египетских военных. По ее словам, они принуждали задержанных в ходе волнений девушек пройти гинекологический осмотр.

По информации правозащитников, никакой другой цели, кроме унижения протестующих, осмотры не имели: силовики раздевали женщин и называли проститутками. Сами военные утверждали, что хотели таким образом оградить себя от ложных обвинений в изнасиловании.  О случаях издевательства над демонстрантами тогда сообщили все мировые СМИ.

Приданое – только девственницам

В Индии госорганы также время от времени проявляют интерес к добрачной жизни девушек. В 2013-м официальные структуры штата Мадьхя-Прадеш отправили более 400 представительниц слабого пола на принудительное гинекологическое освидетельствование.  Правительство выделяло им материальную помощь для вступления в брак. Поэтому предварительно чиновники хотели удостовериться, что приданое от государства достанется строго девственницам. Местные власти пояснили, что попросту хотели предотвратить случаи мошенничества: иногда за помощью приходили уже замужние женщины. И только с помощью проверки ответственные лица якобы могли отличить настоящих невест от фальшивых.

 

© AFP 2017 / Raveendrah Протест против теста на девственность в Нью-Дели, Индия
© AFP 2017 / Raveendrah
Протест против теста на девственность в Нью-Дели, Индия
По информации индийских журналистов, некоторые традиционные общины проводят собственные, уходящие корнями в древность испытания женщин. Например, в доказательство своей невинности девушка должна задержать дыхание под водой на то время, пока кто-то из проверяющих не пройдет сто шагов. Как объем легких будущей невесты связан с ее добрачным воздержанием — вопрос, конечно, не к индийским крестьянам. Традиция есть традиция.

Другое "задание" на ту же тему – агнипарикша – можно на самом деле считать пыткой. "Подозреваемая"должна удержать в руке в течение определенного времени кусок раскаленного железа.

"Преступления против морали"

В Афганистане тесты на девственность заставляют проходить незамужних, которых заподозрили во внебрачных связах. В 2016-м в Кабуле толпа попыталась сжечь женщину и ее предполагаемого любовника в автомобиле. Жертвам нападения удалось бежать, в дело вмешалась полиция и… арестовала девушку. "Так как речь идет о подозрении во внебрачных связях, полиция отправила ее в рамках судебно-криминалистической экспертизы на проверку девственности", — рапортовал шеф уголовного розыска афганской столицы Фрайдун Обайди.

Тренер школы боевых искусств Шаолиня 20-летняя Сима Азими занимается на вершине холма в Кабуле, Афганистан. Три года до этого Азими изучала боевые искусства в Иране
© AP Photo / Massoud Hossaini
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Афганским журналистам, которые решили осветить этот случай, в администрации президента страны прокомментировали, что проверки на девственность запрещены. "Длительная практика использования этого метода по недоразумению существует в правоохранительных органах, особенно в полиции", — признали тогда в окружении главы государства.

Фактически, принудительному гинекологическому обследованию подвергаются все женщины, которых обвиняют в "преступлениях против морали". К таким относят побег из семьи из-за невыносимых условий жизни или подозрение во внебрачных связях. По данным Human Rights Watch, в 2013 году 95 процентов женщин и девушек, задержанных правоохранительными органами, обвинялись именно в "преступлениях  против морали".  Где проходит грань между народными традициями и мракобесием – вопрос дискуссионный.

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