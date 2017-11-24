Пушилин поздравил Пасечника с вступлением в должность и.о. главы ЛНР

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин поздравил Леонида Пасечника с вступлением в должность и.о. главы ЛНР и выразил уверенность в том, что это станет залогом развития Луганской народной республики и расширения сотрудничества с ДНР.
"Леонид Иванович! На ваши плечи возложена огромная ответственность за мир и благополучие граждан ЛНР, восстановление экономики и создание условий для политического урегулирования конфликта. Уверен, Ваш высокий профессионализм и преданность своему народу станут залогом поступательного развития Луганской народной республики и расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими Республиками в интересах всего Донбасса", — говорится в заявлении Пушилина, распространенного его пресс-службой.