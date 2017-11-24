Пушилин поздравил Пасечника с вступлением в должность и.о. главы ЛНР

ДОНЕЦК, 24 ноя — РИА Новости. Полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин поздравил Леонида Пасечника с вступлением в должность и.о. главы ЛНР и выразил уверенность в том, что это станет залогом развития Луганской народной республики и расширения сотрудничества с ДНР.

В пятницу спикер парламента ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил, что глава республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Исполнять обязанности главы ЛНР до выборов по решению Плотницкого будет министр госбезопасности Леонид Пасечник. Сам Пасечник отметил, что Луганск остается приверженным "Минску-2". По словам председателя Совмина ЛНР Сергея Козлова, правительство работает в штатном режиме.

"Леонид Иванович! На ваши плечи возложена огромная ответственность за мир и благополучие граждан ЛНР, восстановление экономики и создание условий для политического урегулирования конфликта. Уверен, Ваш высокий профессионализм и преданность своему народу станут залогом поступательного развития Луганской народной республики и расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими Республиками в интересах всего Донбасса", — говорится в заявлении Пушилина, распространенного его пресс-службой.