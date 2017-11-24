Лидеры Турции и США договорились об общей борьбе с ИГ*, РПК и FETO

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров в пятницу договорились о совместной борьбе с ИГ (запрещенная в России террористическая группировка), запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщила администрация турецкого лидера.

"Два лидера, подчеркнув важность укрепления турецко-американских связей, сошлись во мнении относительно совместной борьбы со всеми террористическими организациями, в том числе ИГ*, РПК и FETO", — сообщается на сайте президента Турции.

Сообщается, что президенты обсудили также итоги российско-турецко-иранского саммита по Сирии в Сочи, сирийский кризис, региональные проблемы и двусторонние отношения.

* Террористическая организация, запрещенная в России