В Праге решили "подкорректировать" табличку на памятнике маршалу Коневу

ПРАГА, 24 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Члены муниципалитета района Прага-6 в пятницу большинством голосов приняли решение о размещении на памятнике советскому маршалу Ивану Коневу, который установлен на территории этого района, новой таблички с сообщением о том, что войска под его руководством не только освобождали Прагу в 1945 году, но и подавляли в 1956 году венгерское восстание, а в 1968 году участвовали в подготовке к вторжению в Чехословакию, сообщил журналистам заместитель районного старосты Ян Лацина.

"Заново подготовленный текст таблички на памятнике напомнит о заслугах Конева при освобождении Европы и, в частности, Праги от фашизма, но также и об его роли в кровавом подавлении венгерской революции и участии в подготовке к вторжению войск пяти соцстран в Чехословакию в 1968 году", — сказал Лацина.

За установку таблички с новой надписью проголосовали представители всех партий, входящих в состав руководства муниципалитета Прага-6, кроме коммуниста Ивана Грузы, который назвал новую табличку "скандальной афишкой".

Днем ранее, в четверг, неизвестные вандалы осквернили памятник маршалу, намалевав красной краской на четыре стороны постамента даты: 1956, 1961, 1968 и 2017. В 1961 году, в разгар Берлинского кризиса, Конев командовал Группой советских войск в Германии. Представитель властей Праги-6 Ондржей Шрамек заявил, что самодеятельные надписи с памятника будут оперативно устранены.

В пятницу МИД РФ выразил свое возмущение в связи с осквернением памятнику Коневу. В министерстве подчеркнули, что "оскорблена память не только советского военачальника, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта освободили столицу Чехословакии в мае 1945 года, но и всех павших там в бою с фашизмом" В МИД выразили уверенности, что чувства России разделяет подавляющее большинство граждан Чехии.

Представители администрации района Прага-6 в последнее время неоднократно говорили о необходимости скорректировать надпись на памятнике. Староста района Олдржих Коларж в недавнем письме в посольство России в Чехии заявил, что в своем нынешнем виде памятник не отвечает реальной ситуации и должен быть или снабжен табличкой с откорректированной надписью о маршале, или вообще убран с площади Интербригады, например, на территорию посольства РФ.

На этой неделе во вторник у памятника состоялся митинг жителей Праги с участием некоторых известных политиков, а также двух внучек маршала — Елены и Анны Коневых. Участники митинга призвали власти района Прага-6 не портить памятник Коневу никакими дополнительными надписями и чтить подвиг воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от нацизма в 1945 году.

На митинге выступили председатель Чешского союза борцов за свободу Ярослав Водичка, первый замглавы Компартии Чехии и Моравии Йозеф Скала, евродепутат Яромир Когличек, член верхней палаты парламента (сената) Ярослав Доубрава, депутат нижней палаты парламента Ярослав Фолдына, замглавы краевой администрации Усти-над-Лабем Петр Шмид, обе внучки маршала и некоторые рядовые жители Праги.