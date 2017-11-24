Трамп заявил, что позвонит президенту Египта и обсудит теракт

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен позвонить президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси, чтобы лично обсудить теракт в Египте, об этом он сообщил в своем Twitter.

"Позвоню президенту Египта в ближайшее время, чтобы обсудить трагическую террористическую атаку, которая привела к потере стольких жизней", — написал он.

"Мы должны быть вместе и умнее, как никогда раньше, и будем. Нужна стена, нужен запрет (на въезд)! Благослови Господь египетский народ!" — добавил Трамп.

Разговор состоится в 15 часов дня по Вашингтону (23 часа вечера мск).

Ранее стало известно, что боевики ворвались в мечеть эр-Роуда в деревне Бир-эль-Абд, расположенной к западу от города эль-Ариш, во время пятничной молитвы. Одни взорвали бомбу, другие расстреливали людей, в панике выбегавших из мечети. Когда на место происшествия приехали машины скорой помощи, террористы открыли огонь и по ним. По последним данным, жертвами теракта стали 235 человек, еще 130 получили ранения.

Силовики перекрыли все доступы к месту происшествия, к поискам террористов подключились военные. Они проводят зачистку деревни и всех соседних населенных пунктов и автотрасс.