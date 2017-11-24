МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Решение о назначении министра госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника и.о. главы ЛНР было правильным и выверенным, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В пятницу спикер парламента ЛНР Владимир Дегтяренко сообщил, что глава республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу. Исполнять обязанности главы ЛНР до выборов по решению Плотницкого будет министр госбезопасности Леонид Пасечник. Сам Пасечник отметил, что Луганск остается приверженным "Минску-2". По словам председателя Совмина ЛНР Сергея Козлова, правительство работает в штатном режиме.

"Очень правильное решение, что Плотницкий будет уполномоченным от Луганска по исполнению минских соглашений по Донбассу", — сказал Цеков РИА Новости в пятницу.

Он полагает, что Пасечник будет утвержден на посту главы республики. "Жизнь покажет, как он справится со своими обязанностями. Дай бог, чтобы у него все получилось, ситуация в регионе непростая", — отметил парламентарий.

Комментируя ситуацию в целом, он подчеркнул, что "решение было правильным и выверенным".