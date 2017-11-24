Клинцевич прокомментировал инцидент в Праге с памятником Коневу

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал осквернение памятника маршалу Коневу в Праге, подчеркнув, что инцидент стал следствием насаждения русофобии, которая стала основной линией западной пропаганды.

Неизвестные вандалы осквернили в четверг памятник в Праге советскому маршалу Ивану Коневу. На четырех сторонах постамента памятника неизвестные написали даты: 1956, 1961, 1968 и 2017. В 1956 году советские войска под руководством Конева подавили венгерскую революцию, в 1961 году, в дни Берлинского кризиса, Конев командовал Группой советских войск в Германии, а в 1968 году войска СССР и еще четырех соцстран вторглись в Чехословакию.

Ранее представители администрации района Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу, заявили о необходимости скорректировать надпись на памятнике. В ней, по их мнению, должны быть не только указаны его заслуги в освобождении Праги от фашистов, но и упомянуто о том, что именно возглавляемые маршалом войска жестоко подавили в 1956 году революцию в Венгрии. Староста района Прага-6 Олдржих Коларж в недавнем письме в посольство России в Чехии заявил, что в своем нынешнем виде памятник не отвечает реальной ситуации и должен быть убран с площади Интербригад, например, на территорию посольства.