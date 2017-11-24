Кадыров о теракте в Египте: бороться с терроризмом нужно безапелляционно

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал теракт в Египте, подчеркнув, что нет оправдания убийству людей во время молитвы, бороться с терроризмом нужно жестко и безапелляционно.

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть к западу от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. По последним данным, число жертв теракта возросло до 235 человек, пострадали 130 человек, сообщило государственное египетское телевидение

По мнению главы Чечни, "максимальная подлость и трусость — во время молитвы убить человека", и такому преступлению "нет оправдания".

"Бороться с терроризмом нужно жестко и безапелляционно. И борьба эта должна быть не постфактум, когда мы наносим ответные меры, а в зародыше, важно предотвратить убийства людей", — написал Кадыров в Telegram-канале.