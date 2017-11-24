ЛУГАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы непризнанной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Луганск остается приверженным Минским соглашениям, говорится в распространённом в пятницу заявлении на сайте "Луганскинформцентра".
"Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства", — говорится в заявлении главы МГБ Пасечника.
В сообщении отмечается, что "Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме".
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