ЛУГАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Исполняющий обязанности главы непризнанной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Луганск остается приверженным Минским соглашениям, говорится в распространённом в пятницу заявлении на сайте "Луганскинформцентра".

В пятницу Игорь Плотницкий подал в отставку с поста главы ЛНР по состоянию здоровья, он назначен уполномоченным от самопровозглашенной республики по исполнению Минских соглашений.

"Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства", — говорится в заявлении главы МГБ Пасечника.

В сообщении отмечается, что "Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме".