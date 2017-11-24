Премьер Польши считает, что "Украину нельзя оставлять под влиянием России"

ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло считает, что Украину нельзя оставлять под российским влиянием.

"Украину нельзя оставлять под российским влиянием. Несмотря на проблемы и углубление противоречий, нужно искать компромиссы, чтобы Украина осталась в европейской зоне влияния. Это вопрос безопасности, в том числе и польской", — заявила Шидло в пятницу в Брюсселе после окончания саммита "Восточного партнерства".

При этом она потребовала выделять больше денег на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией".

"Средств, которые на это выделяются, слишком мало. Но дискуссия о консолидации сил и выделении средств становится все серьезнее. В будущем мы будем чаще об этом говорить. Мы думаем о том, чтобы укрепить борьбу с угрозами такого типа", — сказала Шидло.