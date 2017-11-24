Володин соболезнует в связи с терактом в мечети в Египте

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил телеграмму с соболезнованиями председателю палаты депутатов Республики Египет Али Абдель Аль Сейиду Ахмеду в связи с терактом в мечети, сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Более 10 террористов ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте во время пятничной молитвы. Они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. Число жертв теракта к настоящему моменту возросло до 235, более 130 человек пострадали.

"Председателю палаты депутатов Республики Египет Али Абдель Аль Сейиду Ахмеду. От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате бесчеловечной и циничной террористической атаки на мечеть на севере Синайского полуострова. Российские парламентарии передают слова сочувствия родным и близким погибших, желают им мужества и стойкости, и скорейшего выздоровления пострадавшим" — говорится в телеграмме.