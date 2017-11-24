К поискам напавших на мечеть террористов подключились египетские военные

КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Египетские военные подключились к поискам террористов, совершивших в пятницу нападение на мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности страны.

Число жертв теракта к настоящему моменту возросло до 235 человек, более 130 пострадали. Очевидцы сообщают, что общее число молившихся в мечети могло составить порядка 500 человек.

"Вооруженные силы участвуют в поиске тех, кто совершил нападение на мечеть эр-Роуда. Перекрыты все подступы к этому району, проходит зачистка деревни, всех расположенных рядом населенных пунктов, автотрасс… Усилен контроль на дорогах, усилены блокпосты", — сообщил собеседник агентства.

Прокуратура Египта начала расследование нападения на мечеть, СМИ сообщают, что начинается допрос пострадавших, которые находятся в больницах.

Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова, принадлежит министерству вакфов (религиозной собственности) Египта. Она расположена в районе международной трассы на участке эль-Ариш — эль-Кантара в деревне Бир-эль-Абд к западу от эль-Ариша. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.

Террористы, число которых составляло порядка 15-ти, во время пятничной молитвы ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших их мечети людей. Есть информация, что нападавшие обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.