К поискам напавших на мечеть террористов подключились египетские военные

КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Египетские военные подключились к поискам террористов, совершивших в пятницу нападение на мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности страны.
"Вооруженные силы участвуют в поиске тех, кто совершил нападение на мечеть эр-Роуда. Перекрыты все подступы к этому району, проходит зачистка деревни, всех расположенных рядом населенных пунктов, автотрасс… Усилен контроль на дорогах, усилены блокпосты", — сообщил собеседник агентства.
Прокуратура Египта начала расследование нападения на мечеть, СМИ сообщают, что начинается допрос пострадавших, которые находятся в больницах.
Террористы, число которых составляло порядка 15-ти, во время пятничной молитвы ворвались в мечеть к западу от города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших их мечети людей. Есть информация, что нападавшие обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.