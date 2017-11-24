Россия надеется, что Чехия быстро расследует инцидент с памятником Коневу

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Москва надеется, что власти Чехии оперативно расследуют инцидент с осквернением памятника маршалу Коневу в Праге и не допустят таких происшествий впредь, заявили в пятницу в МИД России.

"Возмущены совершенным 23 ноября в Праге актом вандализма в отношении памятника маршалу Коневу. Оскорблена память не только советского военачальника, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта освободили столицу Чехословакии в мае 1945 года, но и всех павших там в бою с фашизмом. Уверены, что наши чувства разделяет подавляющее большинство граждан Чехии", — говорится в сообщении МИД РФ.

"Надеемся, что чешские власти оперативно проведут расследование и примут решительные меры по предотвращению рецидивов подобных инцидентов, а виновные понесут заслуженное наказание", — подчеркнули в МИД РФ.